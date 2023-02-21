Basel-Trabzonspor maçına İspanyol hakem!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olacağı play-off turu rövanş maçını, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Lahoz düdük çalacak. Müsabakada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.
Trabzonspor, evinde oynadığı ilk maçta 1-0 galip gelmişti.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Lahoz düdük çalacak. Müsabakada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.
Trabzonspor, evinde oynadığı ilk maçta 1-0 galip gelmişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ