Başakşehir, Yusuf Sarı'yı açıkladı!

Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı'nın transferi için Adana Demirspor'la bir sonraki satıştan pay ile anlaşma sağlandığını ve 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.Adana Demirspor'da bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Sarı, 1 asist yaptı."Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."