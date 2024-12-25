Başakşehir, Yusuf Sarı'yı açıkladı!

Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başakşehir, Yusuf Sarı'yı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2024 16:52
Son güncelleme 25 Aralık 2024 16:56
Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı'nın transferi için Adana Demirspor'la bir sonraki satıştan pay ile anlaşma sağlandığını ve 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

Adana Demirspor'da bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Sarı, 1 asist yaptı.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Yusuf Sarı, Başakşehir





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery