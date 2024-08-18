Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile Alanyaspor, karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.Başakşehir, 17. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 26. dakikada Sergio Cordova ile cevap verdi. Alanyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Jure Balkovec'in penaltıdan attığı golle devreyi 2-1 önde tamamladı.Başakşehir'de Joao Figueiredo, 53. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. İstanbul temsilcisi, maçın 90. dakikasında Deniz Türüç ile durumu 3-2 yaptı. 90+5'te sahneye çıkan Serdar Güler ise Başakşehir'in sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.Bu sonucun ardından Başakşehir, 4 puana yükseldi. Alanyaspor, 1 puanda kaldı.Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi bu nedenle ligde 3. hafta maç yapmayacak. Alanyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.13. dakikada gelişen konuk ekibin atağında, sağ kanattan Efecan'ın arka direğe yaptığı ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu, kaleci Muhammed'in son anda dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.48. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Augusto, Ömer Ali Şahiner'i çalımlayarak ceza sahasına girdi. Augusto'nun altıpas önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.90. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya altıpas önünde Keny kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un köşeden çeldiği top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-2.: Başakşehir Fatih Terim: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Candaş Elbil: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 65 Hamza Güreler), Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 60 Berat Özdemir), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 80 Keny), Davidson (Dk. 65 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 80 Pelkas): Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 43 Furkan Bayır), Aliti, Balkovec, Coelho, Janvier (Dk. 64 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Dk. 64 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 79 Mesquita): Dk. 17 Piatek, Dk. 53 Figueiredo, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir), Dk. 26 Cordova, Dk. 45+2 Balkovec (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor): Dk. 36 Onur Ergün, Dk. 39 Piatek, Dk. 82 Serdar Gürler, Dk. 90+5 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 39 Balkovec, Dk. 90+5 Aliti ve Coelho (Corendon Alanyaspor)