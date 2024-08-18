Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile Alanyaspor, karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
Başakşehir, 17. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 26. dakikada Sergio Cordova ile cevap verdi. Alanyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Jure Balkovec'in penaltıdan attığı golle devreyi 2-1 önde tamamladı.
Başakşehir'de Joao Figueiredo, 53. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. İstanbul temsilcisi, maçın 90. dakikasında Deniz Türüç ile durumu 3-2 yaptı. 90+5'te sahneye çıkan Serdar Güler ise Başakşehir'in sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Bu sonucun ardından Başakşehir, 4 puana yükseldi. Alanyaspor, 1 puanda kaldı.
Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi bu nedenle ligde 3. hafta maç yapmayacak. Alanyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada gelişen konuk ekibin atağında, sağ kanattan Efecan'ın arka direğe yaptığı ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu, kaleci Muhammed'in son anda dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.
17. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Deniz Türüç'ün penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Piatek kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
26. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hadergjonaj'ın hızlı kullandığı taç atışında sağ taraftan ceza sahasına giren Augusto, arka direkte boşta olan Cordova'ya yerden pasını attı. Cordova da yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
45+1. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Başakşehir ceza sahasına giren Hadergjonaj'ın şutunda hakem Arda Kardeşler, Opoku'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Balkovec, topu ve kaleci Muhammed'i ayrı köşelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Augusto, Ömer Ali Şahiner'i çalımlayarak ceza sahasına girdi. Augusto'nun altıpas önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
53. dakikada Başakşehir beraberliği sağladı. Orta sahada topu alan Figueiredo, kaleci Ertuğrul'un önde olduğunu görüp orta sahadan şutunu çekti ve çok şık bir gole imza attı: 2-2.
90. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya altıpas önünde Keny kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un köşeden çeldiği top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-2.
90+4. dakikada Başakşehir 4. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta sağ taraftan ceza sahasına giren Pelkas, arka direkteki Serdar Gürler'e ortasını yaptı. Serdar da kafa vuruşuyla boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 4-2.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Candaş Elbil
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 65 Hamza Güreler), Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 60 Berat Özdemir), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 80 Keny), Davidson (Dk. 65 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 80 Pelkas)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 43 Furkan Bayır), Aliti, Balkovec, Coelho, Janvier (Dk. 64 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Dk. 64 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 79 Mesquita)
Goller: Dk. 17 Piatek, Dk. 53 Figueiredo, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir), Dk. 26 Cordova, Dk. 45+2 Balkovec (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Onur Ergün, Dk. 39 Piatek, Dk. 82 Serdar Gürler, Dk. 90+5 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 39 Balkovec, Dk. 90+5 Aliti ve Coelho (Corendon Alanyaspor)
Başakşehir, 17. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 26. dakikada Sergio Cordova ile cevap verdi. Alanyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Jure Balkovec'in penaltıdan attığı golle devreyi 2-1 önde tamamladı.
Başakşehir'de Joao Figueiredo, 53. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. İstanbul temsilcisi, maçın 90. dakikasında Deniz Türüç ile durumu 3-2 yaptı. 90+5'te sahneye çıkan Serdar Güler ise Başakşehir'in sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Bu sonucun ardından Başakşehir, 4 puana yükseldi. Alanyaspor, 1 puanda kaldı.
Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi bu nedenle ligde 3. hafta maç yapmayacak. Alanyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada gelişen konuk ekibin atağında, sağ kanattan Efecan'ın arka direğe yaptığı ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu, kaleci Muhammed'in son anda dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.
17. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Deniz Türüç'ün penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Piatek kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
26. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hadergjonaj'ın hızlı kullandığı taç atışında sağ taraftan ceza sahasına giren Augusto, arka direkte boşta olan Cordova'ya yerden pasını attı. Cordova da yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
45+1. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Başakşehir ceza sahasına giren Hadergjonaj'ın şutunda hakem Arda Kardeşler, Opoku'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Balkovec, topu ve kaleci Muhammed'i ayrı köşelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Augusto, Ömer Ali Şahiner'i çalımlayarak ceza sahasına girdi. Augusto'nun altıpas önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
53. dakikada Başakşehir beraberliği sağladı. Orta sahada topu alan Figueiredo, kaleci Ertuğrul'un önde olduğunu görüp orta sahadan şutunu çekti ve çok şık bir gole imza attı: 2-2.
90. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya altıpas önünde Keny kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un köşeden çeldiği top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-2.
90+4. dakikada Başakşehir 4. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta sağ taraftan ceza sahasına giren Pelkas, arka direkteki Serdar Gürler'e ortasını yaptı. Serdar da kafa vuruşuyla boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 4-2.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Candaş Elbil
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 65 Hamza Güreler), Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 60 Berat Özdemir), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 80 Keny), Davidson (Dk. 65 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 80 Pelkas)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 43 Furkan Bayır), Aliti, Balkovec, Coelho, Janvier (Dk. 64 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Dk. 64 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 79 Mesquita)
Goller: Dk. 17 Piatek, Dk. 53 Figueiredo, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir), Dk. 26 Cordova, Dk. 45+2 Balkovec (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Onur Ergün, Dk. 39 Piatek, Dk. 82 Serdar Gürler, Dk. 90+5 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 39 Balkovec, Dk. 90+5 Aliti ve Coelho (Corendon Alanyaspor)
🔥🔥🔥Joao Figueiredo pic.twitter.com/JhAFalKLwK
— Sporxtv (@sporxtv) August 18, 2024
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