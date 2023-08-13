Başakşehir sezonu Alanya'da açıyor!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Corendon Alanyaspor ile pazartesi karşı karşıya gelecek.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Turuncu-lacivertli takım, geçen sezonu 62 puanla 5. sırada tamamlarken, Corendon Alanyaspor ise 41 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 15. sırada yer alabilmişti.
RAMS Başakşehir'de sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Patryk Szysz, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
İstanbul ekibinde yeni transferler Krzysztof Piatek, Mehdi Abeid ve Dimitris Pelkas maç kadrosunda yer alacak.
Geçen sezon ligde RAMS Başakşehir evindeki ilk maçı 2-0 kazanırken, Corendon Alanyaspor ise rakibine 1-0 üstünlük sağlamıştı.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Turuncu-lacivertli takım, geçen sezonu 62 puanla 5. sırada tamamlarken, Corendon Alanyaspor ise 41 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 15. sırada yer alabilmişti.
RAMS Başakşehir'de sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Patryk Szysz, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
İstanbul ekibinde yeni transferler Krzysztof Piatek, Mehdi Abeid ve Dimitris Pelkas maç kadrosunda yer alacak.
Geçen sezon ligde RAMS Başakşehir evindeki ilk maçı 2-0 kazanırken, Corendon Alanyaspor ise rakibine 1-0 üstünlük sağlamıştı.