Başakşehir, Piatek'den yoksun Hatayspor deplasmanında

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından son hafta deplasmanda Göztepe'ye yenilen turuncu-lacivertliler, 48 puanla 6. sırada yer alıyor.
Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Krzysztof Piatek ile sakatlığı süren Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından son hafta deplasmanda Göztepe'ye yenilen turuncu-lacivertliler, 48 puanla 6. sırada yer alıyor.
Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Krzysztof Piatek ile sakatlığı süren Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek.