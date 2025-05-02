Başakşehir, Piatek'den yoksun Hatayspor deplasmanında

RAMS Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Piatek'den yoksun Hatayspor deplasmanında
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02 Mayıs 2025 14:45
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından son hafta deplasmanda Göztepe'ye yenilen turuncu-lacivertliler, 48 puanla 6. sırada yer alıyor.

Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Krzysztof Piatek ile sakatlığı süren Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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