Başakşehir, Midstjö'yü istiyor

Başakşehir, Galatasaray forması giyen Fredrik Midstjö'yü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Başakşehir, Midstjö'yü istiyor
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05 Ağustos 2023 11:41
Son güncelleme 05 Ağustos 2023 11:56
Galatasaray'da orta sahanın Kerem Demirbay'la güçlendirilmesinin ardından Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı. 29 yaşındaki oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

EN CİDDİ TEKLİF BAŞAKŞEHİR'DEN

Geçen sezon 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Norveçli futbolcuya en ciddi teklif Başakşehir'den geldi. İstanbul ekibi, kiralama isteğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

Midstjö'nün de sıcak baktığı transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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