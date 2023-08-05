Başakşehir, Midstjö'yü istiyor

Galatasaray'da orta sahanın Kerem Demirbay'la güçlendirilmesinin ardından Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı. 29 yaşındaki oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
EN CİDDİ TEKLİF BAŞAKŞEHİR'DEN
Geçen sezon 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Norveçli futbolcuya en ciddi teklif Başakşehir'den geldi. İstanbul ekibi, kiralama isteğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.
Midstjö'nün de sıcak baktığı transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
EN CİDDİ TEKLİF BAŞAKŞEHİR'DEN
Geçen sezon 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Norveçli futbolcuya en ciddi teklif Başakşehir'den geldi. İstanbul ekibi, kiralama isteğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.
Midstjö'nün de sıcak baktığı transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.