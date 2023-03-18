Başakşehir, kötü seriyi bitirmek istiyor

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Başakşehir, kötü serisine Fatih Karagümrük karşısında son vermek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, kötü seriyi bitirmek istiyor
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18 Mart 2023 14:13
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0, Beşiktaş'a da 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, bu kötü serisine son vermek istiyor. Başakşehir, ligde 40 puanla ligde 6. basamakta yer alıyor.

Son 9 maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük, 30 puanla 9. sırada haftaya girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan oyunculardan Mesut Özil, bu mücadelede forma giyemeyecek, Eden Karzev'in durumu ise maç öncesi netlik kazanacak.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Adnan Januzaj kırmızı kart cezalısı

Medipol Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Adnan Januzaj, pazar günü forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve Joao Figueiredo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında takımındaki yerini alamayacak.

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