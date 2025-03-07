Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.



Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 36 puan ve averajla 7. basamakta kendine yer buldu.



Bellona Kayserispor ise ligde çıktığı 24 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 9 müsabakada ise rakipleriyle puanları paylaştı. Sarı-kırmızılı takım, 10 maçta da sahadan mağlup ayrılırken 24 puan ve averajla haftaya düşme hattında 17. sırada giriyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.



Eksikler



RAMS Başakşehir'de iki futbolcu Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.



Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner ile sakatlığı bulunan Onur Ergün formasından uzak kalacak.



Öte yandan maç eksiği bulunan yeni transferler Christopher Operi ve Festy Ebosele'nin kadroda olup olmayacağına ise teknik direktör Çağdaş Atan karar verecek.



