Başakşehir'den sürpriz transfer: Biglia!

Başakşehir, Lucas Biglia ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'den sürpriz transfer: Biglia!
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10 Haziran 2022 14:07
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'ten Lucas Biglia'yı transfer ettiğini açıkladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia'yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı.

Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş, Arjantin Milli Takımı'nda 58 kez oynamış olan Lucas Biglia'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." 

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