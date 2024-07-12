Başakşehir'den Serdar Aziz'e kanca

Fenerbahçe'nin yollarını ayıracağı tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig temsilcisi Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcunun transferini kısa sürede açıklamayı planladığı kaydedildi.
BAŞAKŞEHİR'DE GÜNDEM SERDAR
Transferin sakin ekibi Başakşehir FK, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki A milli stoper Serdar Aziz'i gündemine aldı.
Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen İstanbul ekibi, uygun bir maaş dahilinde Serdar'ı transfer etmek istiyor. İstanbul ekibi, kısa sürede bu transferi açıklamaya hazırlanıyor.
KARNESİ
Tecrübeli futbolcu Serdar Aziz, kariyeri boyunca toplam 357 maça çıktı. Deneyimli isim söz konusu müsabakalarda 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
BAŞAKŞEHİR'DE GÜNDEM SERDAR
Transferin sakin ekibi Başakşehir FK, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki A milli stoper Serdar Aziz'i gündemine aldı.
Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen İstanbul ekibi, uygun bir maaş dahilinde Serdar'ı transfer etmek istiyor. İstanbul ekibi, kısa sürede bu transferi açıklamaya hazırlanıyor.
KARNESİ
Tecrübeli futbolcu Serdar Aziz, kariyeri boyunca toplam 357 maça çıktı. Deneyimli isim söz konusu müsabakalarda 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU