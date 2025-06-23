Başakşehir'den Cengiz Ünder'e kanca!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Cengiz Ünder için transfer hareketliliği yaşanıyor.



Sarı lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan Cengiz Ünder'e, eski takımı Başakşehir talip oldu.



İstanbul temsilcisinin, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ancak bu transferin önündeki en büyük engel, oyuncunun yıllık 3.7 milyon Euro'yu bulan yüksek maaşı.

Geçtiğimiz sezonu ABD'nin Los Angeles ekibinde geçiren tecrübeli futbolcuya, MLS'ten de teklifler geldiği belirtildi.Sarı-Lacivertli yönetim ise kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder'i bonservisiyle elden çıkarmayı planlıyor. Bu sayede hem oyuncunun yüksek maaş yükünden kurtulmak hem de transfer bütçesine kaynak sağlamak hedefleniyor.