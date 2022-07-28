Başakşehir'den Bandırmaspor'a transfer!

Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Spor Toto 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'den Bandırmaspor'a transfer!
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28 Temmuz 2022 16:52
Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Bandırmaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Atabey Çiçek için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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