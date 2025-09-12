12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Başakşehir'de Nuri Şahin ile anlaşma!

Başakşehir, Çağdaş Atan'ın ardından teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına vardı.

calendar 12 Eylül 2025 09:11
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Başakşehir'de Nuri Şahin ile anlaşma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Nuri Şahin ile prensipte anlaştı.

Nuri Şahin için resmi açıklamanın 15 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

33 yaşındaki Nuri Şahin, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Antalyaspor'un teknik ekibine katıldı ve 2021 yılında takımın başına geçerek Süper Lig'in en genç teknik direktörlerinden biri oldu. Başarılı performansının ardından 2023 yılında Borussia Dortmund teknik ekibine dahil olan Şahin, Edin Terzić'in yardımcılığını yaptı.

2024-2025 sezonunda Borussia Dortmund'un başında 27 maçta 1,48 puan ortalaması yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.