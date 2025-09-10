Başakşehir'de en güçlü aday Nuri Şahin!

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Başakşehir'de teknik direktörlük görevi için öne çıkan aday Nuri Şahin oldu.

calendar 10 Eylül 2025 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Başakşehir'de en güçlü aday Nuri Şahin!
Başakşehir, Çağdaş Atan sonrası yeni teknik direktörünü arıyor.

ÖNE ÇIKAN ADAY

İstanbul temsilcisi, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra Nuri Şahin ile görüşmelerde bulunmuştu. L'Equipe'te yer alan habere göre, Başakşehir'de teknik direktörlük görevi için şu anda en güçlü adayın Nuri Şahin olduğu belirtildi.

ANTALYASPOR, DORTMUND

Futbolculuk sonrası teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de Antalyaspor ile adım atan 37 yaşındaki Nuri Şahin, daha sonra Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak görev yapmıştı.


Borussia Dortmund'un başında 27 maçta sahaya çıkan Nuri Şahin, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

BAŞAKŞEHİR'DE GEÇİCİ HOCA

Başakşehir, yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında Marco Pezzaiuoli'nin yer alacağını açıklamıştı.

