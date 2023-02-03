Başakşehir'de Adnan Januzaj sahaya indi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasını bay geçecek Medipol Başakşehir, 24. haftada Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Adnan Januzaj da yer aldı.
Isımayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, iki günlük iznin ardından 6 Şubat Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Adnan Januzaj da yer aldı.
Isımayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, iki günlük iznin ardından 6 Şubat Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
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