Başakşehir, Boupendza'yı istiyor

Hatayspor'da bu sezon yıldızlaşan Boupendza için transfer gelişmeleri sürüyor. Başakşehir, ligdeki gidişatını değiştirmek için Hatayspor oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.



Aaron Boupendza, bu sezon 19 lig maçındaki 15 golüyle Süper Lig gol krallığı yarışını zirvede götürüyor.



Başakşehir son olarak 5-1 yenildikleri maçta kendilerine karşı 2 gol kaydeden oyuncuyla gol yollarında güçlenmek istiyor.



HATAYSPOR EN AZ "10" DEDİ



Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş, oyuncuları için açıklamalarda bulundu.



Medipol Başakşehir filelerini 2 kez sarsarak ligde 15 gole ulaşan Boupendza'ya yurt dışından teklifler olduğunu aktaran Lütfü Savaş, "Boupendza, 5 milyon 250 bin avroyu gördü. Biri Rusya'dan diğeri de İtalya'dan teklifler oldu ama satmadık. Çok teknik, güçlü ve hızlı bir oyuncu. Bu futbolcunun bize maliyeti çok uyguna geldi ama değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz. Kendisini 10 milyon avrodan aşağı satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.



MONACO'DAN TEKLİF VAR



Hatay Söz'de yer alan habere göre; Boupendza'ya Fransa'nın köklü kulüplerinden Monacvo'da talip oldu. Monaco'nun Bordo-Beyazlı yönetimle Boupendza için görüştüğü öğrenilirken, Boupendza'ya karşılık önerilen paranın ise 5.5 milyon Euro olduğu sızan bilgiler arasında yer aldı.



Teklifi değerlendiren Bordo-Beyazlı yönetim, Boupendza'yı şimdilik vermeyi düşünmüyor. Ama daha yüksek rakamlar verilirse Boupendza elden çıkartılacak.









