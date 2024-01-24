Başakşehir ayrılığı açıkladı!

Başakşehir'de Emmanuel Dennis ile yollar ayrıldı.
İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."