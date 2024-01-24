Başakşehir ayrılığı açıkladı!

Başakşehir, sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı Emmanuel Dennis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir ayrılığı açıkladı!
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24 Ocak 2024 00:32
Başakşehir'de Emmanuel Dennis ile yollar ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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