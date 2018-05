BAŞAKŞEHİR SON 15 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

'in 31. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir geriye düştüğü maçta Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada, 74. dakikada, 88. dakikadave 90. dakikadakaydetti. Osmanlıspor'un golünü ise 42. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Başakşehir'in Süper Lig'deki puanı 65'e çıkardı. Osmanlıspor ise 32 puanda kaldı.(65) M. Başakşehir(63) Galatasaray -1(63) Fenerbahçe(62) Beşiktaş -1Osmanlıspor'un ilk yarıdaki golü 42. dakikada geldi. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahasına havalandırılan topu Ceyhun Gülselam kafasıyla indirdi. Altıpasta Numan Çürüksü yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.İkinci yarının başında Başakşehir'de Arda ve Da Costa kenara gelirken oyuna Mossoro ve İrfan Can Kahveci dahil oldu. Mücadelenin 53. dakikasında Edin Visca ceza sahasında rakiplerinden kurtuldu ve kaleci ile karşı karşıya vuruşunda topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 1-1 oldu.Mücadelenin 65. dakikasında Osmanlıspor sağ kanattan Serdar ile geldi. Serdar topla ilerledikten sonra penaltı noktasındaki Regattin'e pasını verdi. Regattin'in vuruşunda Volkan Babacan topu ayaklarıyla çıkarmayı başardı. Bu pozisyonda kısa bir süre sonra 67. dakikada Caiçara'nın ortasında Adebayor'un kafa vuruşunda top direğin az farkla yanından auta gitti.Başakşehir'de 74. dakikada bir kez daha Adebayor sahneye çıktı. Altıpasın üzerine doğru çevrilen topu Adebayor yaptığı vuruşta ağlara gönderdi. Başakşehir bu golle Osmanlıspor karşısında 2-1 öne geçti. Mücadelenin 88. dakikasında korner sonrasında Epueranu'nun kafa vuruşunu kaleci ilk hamlede çeldi. Epueranu tekrar önünde kalan topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı. 90. dakikada Mossoro'nun golüyle Başakşehir rakibi karşısında skoru 4-1'e getirmeyi başardı.Kalan sürede başka gol olmadı ve Başakşehir, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.Medipol Başakşehir'de 13. dakikada Emmanuel Adebayor, 34. dakikada Mahmut Tekdemir gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düştü. İki oyuncu de gelecek hafta forma giyemeyecekler. Osmanlıspor ligde gelecek hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise ligin 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.6. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı köşe atışı sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Epureanu'nun sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.8. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.10. dakikada Regattin'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.39. dakikada Regattin'in sağdan kullandığı köşe atışında altıpas içinde Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda top auta gitti.42. dakikada Regattin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Ceyhun Gülselam topu altıpas içindeki Numan Çürüksu'ya indirdi. Bu futbolcu bekletmeden yarım voleyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.53. dakikada Mahmut Tekdemir'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Visca önündeki rakibinden kurtulup yerden düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.65. dakikada ceza alanına giren Serdar Gürler meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Regattin'e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleciden döndü.67. dakikada Caiçara'nın ortasında altıpas içinde topla buluşan Adebayor'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.74. Caiçara'nın orta-şut vuruşunda topu altı pas içinde önünde bulan Adebayor meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-288. dakikada Visca'nın kullandığı köşe atışında arka direkte bulunan Epureanu kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağa bir kez daha dokunan Epureanu takımını 3-1 öne geçirdi.90+1. dakikada gelişen konuk ekip atağında Elia sürdüğü topu uzak direkte Mossoro'nun önüne bıraktı. Bu futbolcu da bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-4Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 4-1 kazandı.OsmanlıÜmit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, İsmail ŞencanKarcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Pinto, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 71 Umar), Serdar Gürler, Lumanza, Regattin (Dk. 78 Özer Hurmacı), CikalleshiVolkan Babacan, Caiçara, Manuel Da Costa (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu (Dk. 80 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan (Dk. 46 Mossoro), Elia, AdebayorDk. 42 Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Dk. 53 Visca, Dk. 74 Adebayor, Dk. 88 Epureanu, Dk. 90+1 Mossoro (Medipol Başakşehir)Dk. 14 Adebayor, Dk. 34 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 17 Musa Çağıran, Dk. 37 Numan Çürüksu, Dk. 75 Serdar Gürler, Dk. 86 Lumanza (Osmanlıspor)