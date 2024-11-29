Başakşehir, 6 maç sonra kazanmak için sahada

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.



Bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor. Ligde son 6 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



Son 4 maçında 3 galibiyet alan Göztepe ise haftaya 21 puanla 5. sırada giriyor.



- Başakşehir'de tek eksik



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Başakşehir'de karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu ise bulunmuyor.



