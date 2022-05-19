Bartzokas: 'Sadece 1 şut!'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e son saniye üçlüğü ile kaybeden ve final şansını yitiren Olympiakos'ta Georgios Bartzokas, karşılaşma sonrası kısa bir değerlendirme yaptı.



Yunan koç, "1 şuttan bahsediyoruz. Efes'i tebrik ediyorum. Oyuncularım her şeyi yaptı. Üzerimizde, beklediğimizden daha fazla baskı vardı. Ancak basketbol bu." dedi.





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