Bartuğ Elmaz, kadroya alınmadı!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
22 yaşındaki futbolcunun, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 3 maçta süre bulan Bartuğ Elmaz, 91 dakika sahada kaldı.
