Bartuğ Elmaz'dan tepki çeken beğeni!

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibine 2-0 kaybetti. Sarı-kırmızılıların kötü grafiği devam ederken, zirve ile puan farkı da 21'e yükseldi. Adana Demirspor'un Galatasaray'ı yıkan golleri ise sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün'den geldi.



Yunus Akgün'ün performansı sonrasında Galatasaray'ın transfer politikası da sorgulanırken, Aslan'ın U19 takımı oyuncusu Bartuğ Elmaz'dan ilginç bir tepki geldi.



Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve sözleşme uzatmayan 18 yaşındaki merkez orta saha, sosyal medyada beğendiği bir gönderiyle olay oldu.



Elmaz, sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğendi.



Oyuncunun bu beğenisi sosyal medyada Galatasaray taraftarını kızdırırken futbolcunun sezon sonunda bir Avrupa ekibine transferine kesin gözüyle bakılıyor.





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