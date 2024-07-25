Barış'ın İngilizce dersleri başladı

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın tatilde Londra'yı seçmesinin perde arkası aralandı.
İki senedir kendisine yatırım yapan, özel antrenör eşliğinde çalışan ve fiziksel durumunu Almanya'daki uzmanlara raporlayan Barış Alper, İngilizce dersi almaya başladı.
Premier Lig hayali kuran 2000 doğumlu milli yıldız, boş zamanlarında İngilizce kitap okuyarak dilini geliştiriyor ve olası transferi için kendisini hazırlıyor.
West Ham'ın ilgilendiği Barış Alper'i kadroda tutmak isteyen Galatasaray cephesi, oyuncusuna 30 milyon euro'ya sattığı Sacha Boey'den daha fazla değer biçiyor.
İki senedir kendisine yatırım yapan, özel antrenör eşliğinde çalışan ve fiziksel durumunu Almanya'daki uzmanlara raporlayan Barış Alper, İngilizce dersi almaya başladı.
Premier Lig hayali kuran 2000 doğumlu milli yıldız, boş zamanlarında İngilizce kitap okuyarak dilini geliştiriyor ve olası transferi için kendisini hazırlıyor.
West Ham'ın ilgilendiği Barış Alper'i kadroda tutmak isteyen Galatasaray cephesi, oyuncusuna 30 milyon euro'ya sattığı Sacha Boey'den daha fazla değer biçiyor.