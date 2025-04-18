Barış Alper için babasından açıklama: "Benim yaptıklarım normal"

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Galatasaray - Bodrum FK maçının ardından oğluyla ilgili gelen sorulara cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Barış Alper için babasından açıklama: 'Benim yaptıklarım normal'
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18 Nisan 2025 23:28
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Galatasaray - Bodrum FK maçının ardından Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

Baba Yılmaz, oğluyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

İşte o diyaloglar:

-"Barış Alper bugün oldukça hareketliydi ama gol gelmedi ondan."

Barış Alper'in babası Yüksel Yılmaz: "Kısmet, şanssızlık diyelim."

-"Geleceğini nasıl görüyorsunuz ligin?"

Yüksel Yılmaz: "Hayırlısı olsun, yaşayıp göreceğiz inşallah."

-"6 puanlık bir fark oldu. Sizce Galatasaray şampiyon oldu mu?"

Yüksel Yılmaz: "Yani. Adım adım gidiyor. İnşallah."

-"Barış Alper çok güçlü bir oyuncu ve bunda sizin payınız var. Onun için ne söylemek istersiniz, bunun sırrı nedir?"

Yüksel Yılmaz: "Sırrı, çocukluktan beri spor yapıyordu. Sağlıklı beslendi. Bugün onu görüyor. Benim yaptıklarım normal şeyler. Bir babanın çocuğuna verebileceği şeyler."

-"Galatasaray taraftarına mesajınız?"

Yüksel Yılmaz: "Hepsi çok iyi insanlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar."

"Barış oyundan çıkarken çok büyük destek aldı."

-Yüksel Yılmaz: "Taraftarları seviyor, onlar da onu seviyor."

BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

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