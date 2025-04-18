Barış Alper için babasından açıklama: 'Benim yaptıklarım normal'

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Galatasaray - Bodrum FK maçının ardından Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Baba Yılmaz, oğluyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
İşte o diyaloglar:
-"Barış Alper bugün oldukça hareketliydi ama gol gelmedi ondan."
Barış Alper'in babası Yüksel Yılmaz: "Kısmet, şanssızlık diyelim."
-"Geleceğini nasıl görüyorsunuz ligin?"
Yüksel Yılmaz: "Hayırlısı olsun, yaşayıp göreceğiz inşallah."
-"6 puanlık bir fark oldu. Sizce Galatasaray şampiyon oldu mu?"
Yüksel Yılmaz: "Yani. Adım adım gidiyor. İnşallah."
-"Barış Alper çok güçlü bir oyuncu ve bunda sizin payınız var. Onun için ne söylemek istersiniz, bunun sırrı nedir?"
Yüksel Yılmaz: "Sırrı, çocukluktan beri spor yapıyordu. Sağlıklı beslendi. Bugün onu görüyor. Benim yaptıklarım normal şeyler. Bir babanın çocuğuna verebileceği şeyler."
-"Galatasaray taraftarına mesajınız?"
Yüksel Yılmaz: "Hepsi çok iyi insanlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar."
"Barış oyundan çıkarken çok büyük destek aldı."
-Yüksel Yılmaz: "Taraftarları seviyor, onlar da onu seviyor."
BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.
Baba Yılmaz, oğluyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
İşte o diyaloglar:
-"Barış Alper bugün oldukça hareketliydi ama gol gelmedi ondan."
Barış Alper'in babası Yüksel Yılmaz: "Kısmet, şanssızlık diyelim."
-"Geleceğini nasıl görüyorsunuz ligin?"
Yüksel Yılmaz: "Hayırlısı olsun, yaşayıp göreceğiz inşallah."
-"6 puanlık bir fark oldu. Sizce Galatasaray şampiyon oldu mu?"
Yüksel Yılmaz: "Yani. Adım adım gidiyor. İnşallah."
-"Barış Alper çok güçlü bir oyuncu ve bunda sizin payınız var. Onun için ne söylemek istersiniz, bunun sırrı nedir?"
Yüksel Yılmaz: "Sırrı, çocukluktan beri spor yapıyordu. Sağlıklı beslendi. Bugün onu görüyor. Benim yaptıklarım normal şeyler. Bir babanın çocuğuna verebileceği şeyler."
-"Galatasaray taraftarına mesajınız?"
Yüksel Yılmaz: "Hepsi çok iyi insanlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar."
"Barış oyundan çıkarken çok büyük destek aldı."
-Yüksel Yılmaz: "Taraftarları seviyor, onlar da onu seviyor."
BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.