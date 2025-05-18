Barış Alper: 'Daha dün geldim, 3 şampiyonluk!'

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, 25. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
Barış Alper Yılmaz, "Çok yoğundu bu sezon. Kolay olmadı. Hep galibiyet alıyoruz ama fiziksel ve mental olarak dışarıda başka şeyler yaşayabiliyoruz." dedi.
Milli yıldız, "Benim de 3. şampiyonluğum oldu, daha dün kapıdan girmiştim... Günümüzün değerini bilmemiz gerekiyor. Mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Barış Alper Yılmaz, "Çok yoğundu bu sezon. Kolay olmadı. Hep galibiyet alıyoruz ama fiziksel ve mental olarak dışarıda başka şeyler yaşayabiliyoruz." dedi.
Milli yıldız, "Benim de 3. şampiyonluğum oldu, daha dün kapıdan girmiştim... Günümüzün değerini bilmemiz gerekiyor. Mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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