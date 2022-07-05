Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen 17 yaşındaki Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Alman basını, genç orta saha oyuncusunun sözleşmesi sona erdikten sonra takımda kalmayacağını duyurdu.



KENAN YILDIZ BAYERN'DEN AYRILACAK



Bild'de yer alan haberde; Bayern Münih'in spor direktörü Hasan Salihamidzic'in görüşlerine yer verildi. Salihamidzic, sezon sonu itibarıyla bitecek futbolcuyu takımda tutmak istedi fakat; oyuncunun mali açıdan beklentileri yerine getirilemediğini dile getirdi.



"KENAN'IN MADDİ TALEPLERİNİ KARŞIYALAMADIK"



Salihamidzic yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız birlikte yola devam etmek istediğimiz yetenekli bir genç oyuncu. Ancak; maddi taleplerini karşılayamadık ve istemedik. Bu yüzden Kenan Yıldız maalesef aramızdan ayrılacak" diye konuştu.



BARCELONA VE JUVENTUS İSTİYOR



Öte yandan gazeteci Fabrizio Romano, 2012'den beri Alman kulübünde yer alan futbolcunun uzun süredir Barcelona ile görüştüğünü ve oyuncuya İtalyan ekibi Juventus'un da ilgi gösterdiğini yazdı. Yine Alman basını, Kenan Yıldız'ın Serie A devine daha sıcak baktığını yazdı.



KENAN YILDIZ NASIL BİR OYUNCU?



Son dönemlerde bağlarından yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Kenan Yıldız, 10 numara mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta oynayabiliyor. 1.85 boyundaki futbolcu, Regensburg'da doğdu. Kenan Yıldız, Türkiye U17 Milli Takımı formasıyla 6 maçta 2 gol kaydetti. Kenan Yıldız, Bayern'de 2021-22 sezonunda altyapı takımlarında 20 maçta 6 gol attı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ