Barcelona, Thomas Partey'e talip

Barcelona, Arsenal'in 31 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey'i gündemine aldı. Partey'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.



Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan ekibi oyuncu ile görüşmek istiyor ancak transfer, Frenkie de Jong'un Barcelona'dan ayrılması durumunda mümkün olabilecek. Hollandalı futbolcunun yüksek maaşı ve Barcelona'nın mali açıdan hâlâ gerekli istikrarı sağlayamamış olması bu transferi zorlaştırabilir.



PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Partey, 2 gol atıp 2 asist yaptı.



