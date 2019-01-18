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Barcelona rövanşta turu geçti

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda Levante'yi 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona rövanşta turu geçti
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18 Ocak 2019 01:29
İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanşında Barcelona, Nou Camp'ta Levante'yi konuk etti. Barcelona, rövanşta rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Barcelona bu galibiyetle ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen İspanya Kral Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'ya rakibi karşısında turu ve galibiyeti getiren golleri 30. dakikada ve 31. dakikada Ousmane Dembele, 54. dakikada Lionel Messi kaydetti.



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