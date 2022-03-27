Barcelona, Raphinha ile anlaşmaya vardı!

Barcelona, Leeds United'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Raphinha ile anlaşmaya vardı!
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27 Mart 2022 17:30
Transfer çalışmalarına devam eden Barcelona, Raphinha'da sona geldi.

Sport'ta yer alan habere göre; Katalan devi, Brezilyalı futbolcu ile maaş ve 5 yıllık kontrat süresi konusunda anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında 25 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih ve Liverpool'un da ilgisine rağmen tercihini Barcelona'dan yana kullandığı yer aldı.

Öte yandan Barcelona'nın transferi resmiyete dökmek için Leeds ile anlaşmaya varması gerektiği, şu ana kadar bu yönde bir gelişme olmadığı vurgulandı.

Raphinha'nın da Barcelona'ya transfer olabilmek adına İngiliz kulübüne baskı yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

 

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