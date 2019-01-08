Barcelona, Haddadi ile ipleri koparıyor

İspanyol spor basınında, Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Fas asıllı İspanyol futbolcu Munir El Haddadi'nin kendisine takım aradığı ileri sürüldü.Haberlerde, Barcelona Kulübünün Munir'i ara transferde göndererek kasasına para koymak istediği, Sevilla, Valencia, Alaves gibi kulüplerin de 23 yaşındaki forvetle ilgilendikleri belirtildi.Haddadi, Barcelona altyapısından yetişmesine karşın, beklenilen patlamayı gösterememişti. 16-17 sezonunda Valencia, 17-18 sezonunda Alaves'e kiralanan Haddadi, geçtiğimiz sezon Alaves forması ile çıktığı 37 müsabakada 14 gol 7 asistle iyi bir form grafiği sergilese de, Katalan devine geri dönmesinin ardından istediği forma şansını bulamamıştı.Munir El Haddadi bu sezon Barcelona formasıla 11 karşılaşmada forma giyerken 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.