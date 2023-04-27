La Liga'nın 31. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu.



İspanya'nın Madrid kentindeki Campo de Futbol de Vallecas'da oynanan karşılaşmayı Rayo Vallecano 2-1 kazanarak haftanın sürprizini yaptı ve 3 puanı alan taraf oldu.



İlk yaryıy 21. dakikada Alvaro Garcia'nın golüyle önde kapatan Rayo Vallecano, 53. dakikada Fran Garcia ile farkı ikiye çıakrdı. 83. dakikada Lewandowski'nin golüyle umutlanan Barcelona, maçın son anlarında baskıyı artırsa da aradığı golü bulamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Barcelona 7 maçlık namağlup serisini kaybederek 76 puanda kaldı. Öte yandan Barcelona, Real Madrid'in puan alamadığı haftada zirvedeki puan farkını 14'e yükseltme şansını da kaybetti.



Rayo Vallecano ise 43 puana yükselerek Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.



Bir sonraki hafta Barcelona Betis'i ağırlarken Rayo Vallecano ise sonuncu Elche'ye konuk olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ