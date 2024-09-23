Barcelona'da yeni kaleci kararı!

Barcelona, Marc Andre ter Stegen'den gelen haberle sarsıldı.



Villarreal ile oynanan maçta sakatlanan Alman file bekçisinin sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.



YENİ KALECİ KARARI



Marca'da yer alan habere göre, Barcelona, Stegen yerine yeni bir kaleci almayı planlıyor.



Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick ve sportif direktörü Deco'nun yeni kaleci konusunda şimdiden bir görüşme yaptığı kaydedildi.



BARCELONA'DA KALECİ ADAYLARI



Barcelona'nın bonservissiz bir kaleciyi kadrosuna katabileceğini gündeme geldi. Barcelona'nın listesindeki adayların Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius 'la birlikte Keylor Navas, Edgar Badia, Jordi Masip ve Tomas Vaclik olduğu öne sürüldü.



KALE PENA'DA OLACAK



Barcelona'da devre arasındaki transfer dönemine kadar kaleyi Inaki Pena'nın koruması bekleniyor.



