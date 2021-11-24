Barcelona'da Xavi'nin ilk puan kaybı Benfica'ya!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Barcelona, konuk ettiği Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Xavi'nin ilk puan kaybı Benfica'ya!
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24 Kasım 2021 00:53
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. karşılaşmasında Barcelona, Benfica'yı ağırladı.

Nou Camp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, ikinci resmi maçında ilk puan kaybını yaşadı.

Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, 7 puanla 2. sırada yer aldı. İki maçlık mağlubiyet serisi biten Benfica ise 5 puanla 3. sırada yer buldu.

Barcelona, grubun son maçında Bayern Münih deplasmanına çıkacak. Benfica ise Dynamo Kiev'i ağırlayacak.


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