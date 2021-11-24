UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. karşılaşmasında Barcelona, Benfica'yı ağırladı.
Nou Camp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, ikinci resmi maçında ilk puan kaybını yaşadı.
Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, 7 puanla 2. sırada yer aldı. İki maçlık mağlubiyet serisi biten Benfica ise 5 puanla 3. sırada yer buldu.
Barcelona, grubun son maçında Bayern Münih deplasmanına çıkacak. Benfica ise Dynamo Kiev'i ağırlayacak.
Nou Camp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, ikinci resmi maçında ilk puan kaybını yaşadı.
Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, 7 puanla 2. sırada yer aldı. İki maçlık mağlubiyet serisi biten Benfica ise 5 puanla 3. sırada yer buldu.
Barcelona, grubun son maçında Bayern Münih deplasmanına çıkacak. Benfica ise Dynamo Kiev'i ağırlayacak.