Barcelona'da başkan Laporta'ya soruşturma!

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'ya hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da başkan Laporta'ya soruşturma!
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18 Ekim 2023 16:14
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Uluslararası basında yer alan habere göre Laporta'ya, İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldığı ifade edildi.

İspanya'da Barcelona Kulübü hakkında, "sportif etkinliklerinde çıkar sağlamak için hakemler hakkında bilgi topladığı" iddiasıyla başlatılan yasal girişimlerin neden olduğu tartışmalar geçen mart ayından beri sürüyordu.

Barselona Savcılığı, geçen mart ayında, 1993'ten 2018'e kadar İspanyol Futbol Federasyonunun eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait firmalara 17 yıl içinde 7,3 milyon avrodan (7,8 milyon dolar) fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla ilgili şikayette bulunmuştu.

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