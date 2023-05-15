Barça şampiyon, Manchester City 3 puan uzakta!

Barcelona, 2018-2019 sezonundan bu yana ilk, tarihinde 27. kez İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluğa ulaştı.



Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.



Serie A'da Napoli'nin şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası La Liga'da da Barcelona ipi göğüsledi. İngiltere'de Manchester City, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



BARCELONA, LA LIGA'DA MUTLU SONA ULAŞTI



Puan tablosunun 2. sırasındaki Real Madrid, yedek oyuncularla sahaya çıktığı Getafe maçını 1-0 kazandı.



Espanyol deplasmanından 4-2 galip ayrılan lider Barcelona, 14 puanlık farkı korudu ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.



Katalan ekibi, 2018-2019 sezonundan bu yana ilk, tarihinin 27. lig şampiyonluğunu elde etti.



Atletico Madrid, deplasmanda Elche'ye 1-0 yenildi. Real Sociedad, ağırladığı Girona ile 2-2 berabere kaldı.



La Liga'nın 34. haftasının ardından 85 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 14, Atletico Madrid 16, Real Sociedad ise 23 puan geriden takip etti.



MANCHESTER CITY PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞUNA BİR GALİBİYET UZAKLIKTA



Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, konuk olduğu Everton'ı 3-0 mağlup ederek ligde art arda 11. galibiyetini aldı.



Zirve yarışındaki Arsenal, sahasında Brighton'a 3-0 yenilerek son 7 maçında 5. puan kaybını yaşadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Newcastle United, konuk olduğu Leeds United ile 2-2 berabere kaldı, Manchester United ise evinde Wolverhampton'ı 2-0 yendi.



Fulham'a 2-0 yenilen Southampton, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.



Leicester City-Liverpool maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 36. haftasında 85 puana ulaşan Manchester City ile Arsenal arasındaki fark, 4 puana yükseldi.



Bir maç eksiği bulunan Manchester City'yi, 81 puanlı Arsenal, 66 puana sahip Newcastle United ve Manchester United izledi.



Manchester kentinin mavi formalı ekibi, kalan 3 karşılaşmada bir galibiyet alması halinde şampiyon olacak.



BUNDESLIGA'DA BAYERN MUNIH SON 2 VİRAJA 1 PUAN ÖNDE GİRDİ



Bundesliga'da Bayern Münih son 2 viraja bir puan önde girdi



Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, seyircisi önünde çıktığı Schalke 04 müsabakasını 6-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.



Bayern Münih'in ensesindeki Borussia Dortmund da sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 5-2 yendi.



Leipzig, Werder Bremen'i 2-1, Union Berlin ise Freiburg'u 4-2 mağlup etti.



Bundesliga'nın 32. haftası sonunda 68 puan toplayan Bayern Münih'i, 67 puanlı Borussia Dortmund, 60 puanlı Leipzig ve 59 puanlı Union Berlin takip etti.



LIGUE 1'İN ZİRVESİNDEKİ PSG FARKLI KAZANDI



ider PSG, sahasında Ajaccio'yu 5-0 yendi. Bu sonuçla Ajaccio, Angers ve Troyes'dan sonra küme düşen 3. kulüp oldu.



Lens, evinde Reims'i 2-1 yenerek arka arkaya 4. karşılaşmasını kazandı.



Marsilya, Angers'i 3-1 mağlup etti. Monaco ise Lille ile golsüz berabere kaldı.



Geçen sezonun şampiyonu PSG, Ligue 1'in 35. haftasının ardından 81 puanla liderliğini sürdürdü. Lens 75, Olimpik Marsilya 73, Monaco ise 65 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.



SERIE A'DA JUVENTUS VE INTER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR



Şampiyonluğu garantileyen Napoli, Monza deplasmanından 2-0 mağlup döndü.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Juventus üst üste 3, Inter ise peş peşe 5. galibiyetini aldı.



Juventus, konuk ettiği Cremonese'yi 2-0, Inter de ağırladığı Sassuolo'yu 4-2 yendi.



Lazio evinde Lecce ile 2-2 berabere kaldı. Geçen sezonun şampiyonu Milan ise deplasmanda Spezia'ya 2-0 kaybetti.



Serie A'nın 35. haftasını 83 puanla geçen Napoli'yi, 69 puana sahip Juventus, 66 puanı bulunan Inter ve 65 puanlı Lazio izledi.



