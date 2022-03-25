Barça'nın hayali; Robert Lewandowski!

Barcelona, Bayern Münih'ten ayrılması gündeme gelen Robert Lewandowski'ye tekli götürmeye hazırlanıyor.



Katalonya merkezli Sport gazetesinde yer alan habere göre; Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan ve bu yaz ayrılması da gündeme gelen Lewandowski için Barcelona devreye girdi. Barça, Polonyalı oyuncudan da transfer için onay aldı.



Erling Haaland'ın astronomik ücreti nedeniyle geri adım atan Barcelona, 33 yaşındaki Polonyalı süper yıldıza 2026'ya kadar sözleşme önerdi. Lewandowski'den 'Olur'u alan Barça, Bayern Münih'i ikna etmeye çalışacak.



2014 yazında Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz transfer olan Lewandowski, Bundesliga'da çıktığı 377 maçta 308 gol atıp 72 asist yaptı.





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