Baran Yılmaz: 'Hedefim Türkiye için oynamak'

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın U19 takımında forma giyen Türk futbolcu Baran Yılmaz, "Önceliğim en kısa zamanda Fortuna Sittard A Takımı ile maça çıkmak. Milli takım için Almanya ve Hollanda'dan teklif aldım. Takip edildiğimi biliyorum ama tabii ki gönlüm Türkiye'den yana" dedi.Fortuna Sittard U19 Takımı, Hollanda Divise 5 Ligi'nde şampiyon oldu. Ligde oynadığı 12 maçın tamamını kazanarak 36 puan toplayan Sittard'da Türk futbolcu Baran Yılmaz da 16 asist, 2 gollük performansıyla şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. Baran Yılmaz, şampiyonluk maçının ardından yaptığı açıklamada, hedefinin A takıma çıkmak olduğunu söyledi.Gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden birisi olan genç sol bek oyuncusu,fadelerini kullandı.12 maçta bin 32 dakika sahada kalan genç sol bek,şeklinde konuştu.Takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi olan 18 yaşındaki futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nda da görev almak istediğini dile getirdi. Almanya ve Hollanda'dan milli takımda görev almak için teklif aldığını dile getiren Baran Yılmaz,diye konuştu.