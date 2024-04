Bandırmaspor Play-Off yarışında yara aldı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Bandırmaspor'un golünü 39. dakikada Doğancan Davas, Tuzlaspor'un golünü ise 62. dakikada William Togui kaydetti.



Bandırmaspor bu beraberlikle puanını 47'ye yükseltirken, Tuzlaspor da 33 puana çıktı.



Bandırmaspor bir sonraki karşılaşmasında Kocaelispor deplasmanına giderken, Tuzlaspor evinde Bodrum FK'yı konuk edecek.



Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Mehmet Sıraç Akpınar



Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Dijitte (Dk. 57 Jozefzoon), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Soukou (Dk. 78 Badji), Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 79 Mustafa Çeçenoğlu), Taha Batuhan Yayıkcı



Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Bakhtiyar Hasanalizada, Ba, Novikovas (Dk. 73 Mamba), Hikmet Çiftçi (Dk. 88 Awuku), Aminu Umar (Dk. 88 Sadık Baş), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Bangoura (Dk. 64 Stankovski)



Goller: Dk. 39 Doğan Can Davas (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 62 Togui (Tuzlaspor)



Sarı kartlar: Dk. 16 Mulumba, Dk. 78 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+2 Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Dk. 36 Kurtuluş Yurt, Dk. 38 Bangoura, Dk. 66 Hikmet Çiftçi, Dk. 78 Togui, Dk. 88 Gökhan Akkan, 90+3 Bakhtiyar Hasanalizada, Dk. 90+4 Awuku (Tuzlaspor)









