23 Mayıs
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
23 Mayıs
Real Betis-Valencia
22:00
23 Mayıs
SSC Napoli-Cagliari
21:45
23 Mayıs
Como-Inter
21:45
23 Mayıs
LASK-Altach
20:30

Bandırmaspor, play-off finalinde!

Trendyol 1. Lig play-off ikinci etabı rövanş karşılaşmasında ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve toplam skorda 5-1'lik bir üstünlük sağlayarak play-off finalinde Karagümrük'ün rakibi oldu.

calendar 23 Mayıs 2025 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 18:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bandırmaspor, play-off finalinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig play-off ikinci etabı rövanş karşılaşmasında ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı.

17 Eylül'de oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Bandırmaspor'un golünü 90+2'de Marco Paixao kaydetti.

Bu skor ile birlikte ilk maçı 4-1 kazanan Bandırmaspor, toplam skorda 5-1'lik üstünlük sağlayarak adını play-off finaline yazdırdı.

FİNAL 29 MAYIS'TA

Play-off finalinin adı Karagümrük - Bandırmaspor oldu. Final maçı 29 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Final tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Abdullah Uğur Sarı

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 84 Kerim Avcı), Ndongala (Dk. 57 Mehmet Özcan), Hakan Bilgiç, Sitoe (Dk. 72 Sergen Piçinciol), Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 57 İbrahim Kaya), Rahmetullah Beşibek, Mulumba, Diony (Dk. 73 Paixao)

Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 72 Oğuz Kaan Güçtekin), Liço (Dk. 46. Babakar), Jefferson (Dk. 73 Aleksic), Hasani, Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç (Dk. 86 Berk Yıldız), İshak Karaoğul (Dk. 72 Iskandarlı), Balburdia

Gol: Dk. 90+2 Paixao (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 İshak Karaoğul, Dk. 13 Balburdia, Dk. 17 Liço, Dk. 23 Onur Ulaş (Geosis Boluspor), Dk. 49 Rahmetullah Berişbek (Teksüt Bandırmaspor)


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.