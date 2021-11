Bandırmaspor hem ligde hem de kupada ilerlemek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, hem ligde hem de kupada başarılı bir şekilde ilerlemek istediklerini belirtti.



Gürsel, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, her maça üç puan için çıktıklarını söyledi.



Beypiliç Boluspor deplasmanından yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynamalarına rağmen beraberlikle döndüklerini ifade eden Gürsel, "12 maçta 22 puan topladık. Aslında bazı maçlarda şanssız şekilde yenilmesek, puanımız biraz daha fazla olabilirdi." diye konuştu.



Milli maç arasından sonra Kocaelispor maçına da üç puan için çıkacaklarını vurgulayan Gürsel, şu değerlendirmede bulundu:



"Çalışmalarımıza başladık. Kazanmak istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Her maçımıza iyi mücadele etmek ve oyunumuzu daha ileri götürmek için çıkıyoruz. Oyuncularımızın performansından çok memnunum. Yönetim kurulumuzun da büyük özverisiyle iyi bir takım kurduk. Yeni transferlerimizden yararlanma oranımız da çok yüksek. İlk yarının bitimine 6 hafta var. Bu 6 haftada da oyuncularımızdan maksimum verimi almaya, her zaman üstüne koyan bir takım olarak, oyunumuzun kalitesini yükseltmeye çalışacağız."



"Gönlümüzden Süper Lig'e yükselmek geçiyor ama konuşmak için çok erken"



Mustafa Gürsel, ara transfer dönemi için konuşmanın şu an için erken olacağını dile getirdi.



1 Lig'de zorlu takımların mücadele ettiğini hatırlatan Gürsel, şunları kaydetti:



"Milli maç arasının ardından evimizde konuk edeceğimiz Kocaelispor'u puansız göndermek için elimizden geleni yapacağız. Bu maçta, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Remi Mulumba forma giyemeyecek. Okan Alkan'ın sakatlığı da var. Tabii ki gönlümüzden Süper Lig'e yükselmek geçiyor ama konuşmak için çok erken. Kupaya da önem veriyoruz. Tur atlamak için elimizden geleni yapacağız. Hem lig, hem de kupada başarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz."





