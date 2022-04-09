Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Guy-Michel Landel, 13. dakikada Levent Ayçiçek ve 37. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.
Ligde üst üste 3. kez galip gelen Bandırmaspor, puanını 55'e yükseltti ve 3. sırada konumlandı. 6 haftada 5. mağlubiyetini alan Boluspor ise 35 puanla 11. sırada yer aldı.
Gelecek hafta Bandırmaspor, deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak. Boluspor ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Guy-Michel Landel, 13. dakikada Levent Ayçiçek ve 37. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.
Ligde üst üste 3. kez galip gelen Bandırmaspor, puanını 55'e yükseltti ve 3. sırada konumlandı. 6 haftada 5. mağlubiyetini alan Boluspor ise 35 puanla 11. sırada yer aldı.
Gelecek hafta Bandırmaspor, deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak. Boluspor ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.