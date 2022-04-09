Bandırmaspor'dan net galibiyet

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'dan net galibiyet
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09 Nisan 2022 15:25
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Guy-Michel Landel, 13. dakikada Levent Ayçiçek ve 37. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.

Ligde üst üste 3. kez galip gelen Bandırmaspor, puanını 55'e yükseltti ve 3. sırada konumlandı. 6 haftada 5. mağlubiyetini alan Boluspor ise 35 puanla 11. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Bandırmaspor, deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak. Boluspor ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

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