Bandırmaspor'dan kritik galibiyet!

1. Lig'de play-off hattını doğrudan ilgilendiren maçta Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'dan kritik galibiyet!
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05 Mart 2025 22:35
1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Bandırmaspor oldu.

Bandırmaspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Marco Paixao ve 90+7. dakikada Lois Diony attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü 90+5. dakikada Wesley'den geldi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 46 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 49 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Sakaryaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük Adanaspor deplasmanına gidecek.

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