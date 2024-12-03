Bandırma, Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibine diş geçiremedi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında Karacabey Belediye Spor, 3-2'lik skorla galip gelerek adını üst tura yazdırdı.
Karacabey Belediye Spor'a galibiyeti getiren golleri 17'de Koray Yağcı, 89'da Berat Badak ve 120+1'de Ömer Turan Görgüç kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise 65'te Semih Can Bozkurt ile 90+6'da Yağız Dilek attı.
1. Lig ekibini kupa dışına iten 2.Lig takımı Karacabey Belediye Spor, adını bir üst tura çıkardı.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında Karacabey Belediye Spor, 3-2'lik skorla galip gelerek adını üst tura yazdırdı.
Karacabey Belediye Spor'a galibiyeti getiren golleri 17'de Koray Yağcı, 89'da Berat Badak ve 120+1'de Ömer Turan Görgüç kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise 65'te Semih Can Bozkurt ile 90+6'da Yağız Dilek attı.
1. Lig ekibini kupa dışına iten 2.Lig takımı Karacabey Belediye Spor, adını bir üst tura çıkardı.