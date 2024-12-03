Bandırma, Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibine diş geçiremedi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Bandırmaspor, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında 2.Lig ekibi Karacabey Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Bandırma, Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibine diş geçiremedi
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03 Aralık 2024 16:09
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında Karacabey Belediye Spor, 3-2'lik skorla galip gelerek adını üst tura yazdırdı.

Karacabey Belediye Spor'a galibiyeti getiren golleri 17'de Koray Yağcı, 89'da Berat Badak ve 120+1'de Ömer Turan Görgüç kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise 65'te Semih Can Bozkurt ile 90+6'da Yağız Dilek attı.
1. Lig ekibini kupa dışına iten 2.Lig takımı Karacabey Belediye Spor, adını bir üst tura çıkardı.

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