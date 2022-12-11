Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Dyorex Boluspor, Bandırmaspor'u ağırladı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Boluspor'un golleri 28. dakikada Joel Kayamba ve 70. dakikada Naby Youssouf Oulare'den geldi.



Bandırmaspor'un gollerini ise 13. dakikada penaltıdan Atabey Çiçek ve 90+2. dakikada Fatih Kurucuk kaydetti.



Öte yandan k arşılaşmanın 37. dakikasında Dyorex Bolusporlu Gökhan Alsan, penaltıyı değerlendiremedi.



Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 26'e yükselerek 6. sıraya yerleşti.



2 maç üst üste galip geldikten sonra berabere kalan Bandırmaspor ise 25 puanla 8. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Boluspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Pendikspor'u konuk edecek.



Stat: Atatürk



Hakemler: Ramazan Keleş, Kemal Mavi, Ogün Kamacı



Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar (Dk. 79 Melih Okutan), Ngandu (Dk. 89 Furkan Demir), Bregu, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 89 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 65 Burak Asan), Bülent Cevahir,



Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Mustafa Saymak (Dk. 69 Kerim Avcı), Atabey Çiçek (Dk. 69 Dembele), Koutroumpis, Caner Cavlun, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 80 Oğuz Güçtekin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 80 Tshibangu)



Goller:Dk. 13 Atabey Çiçek (Penaltıdan), Dk. 90+2 Fatih Kurucuk ( Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 28 Ngandu, Dk. 70 Oulare (Dyorex Boluspor)



Sarı kart:Dk. 13 Balde, Dk. 52 Onur Ulaş, Dk. 72 Oulare, Dk. 90+3 Hakan Bilgiç (Dyorex Boluspor), Dk. 90+3 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ