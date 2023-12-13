Miami Heat'in pivotu Bam Adebayo'nun sakatlığından dönüş tarihinin henüz kesinlik kazanmadığı bildirildi.



Koç Erik Spoelstra, Adebayo'nun şu anki deplasman yolculuğunda takıma eşlik etmesinin insanları yanıltmaması gerektiğini ve kalça sakatlığından ne zaman döneceğine dair belli bir tarih olmadığını söyledi:



"Burada olmayı gerçekten istemesi ve çalışmalarını yapabilmesi dışında kendisinin bu geziye çıkmasında başka bir sebep yok."



Miami'nin son dört maçını kaçıran Adebayo, Heat'in son yedi maçının beşinde forma giyememişti. Heat'in All-Star pivotu, ilki geçtiğimiz Mart ayında olmak üzere, bu sene ikinci kez kalça ağrılarıyla boğuşuyor.





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