30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
2-0
30 Mayıs
Kasımpaşa-Göztepe
1-2
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
0-2
30 Mayıs
Castellon-Real Zaragoza
4-1
30 Mayıs
Bohemian FC-Derry City
1-0
30 Mayıs
Cork City-Shelbourne
1-1
30 Mayıs
Shamrock Rovers-Galway United FC
0-0

Baltacı: "İnşallah böyle devam ederiz"

Galatasaray'da forma giyen Metehan Baltacı, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından konuştu.

calendar 31 Mayıs 2025 01:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Baltacı: 'İnşallah böyle devam ederiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da futbolculardan Metehan Baltacı, Dries Mertens ve Fernando Muslera'nın eksikliğini hissedeceklerini belirtti.

Metehan Baltacı, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Şampiyonluğu hak ettiklerini dile getiren Metehan, "Şampiyonluğu camiaya armağan ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başarı olunca camia olarak tadını çıkarıyoruz. İnşallah böyle devam edip 2026 yılında 26. şampiyonluğu elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Muslera ve Mertens'in ayrılığına değinen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "Muslera'nın arkasında 2 sene top topladım. Şimdi onunla birlikte kupa kazanmak benim için ayrı gurur. Mertens için söylenecek hiçbir şey yok. Şimdi toparlandık ama içeride biraz ağladık. Hem teknik hem de manevi anlamda eksikliklerini hissedeceğiz. İkisi de bizden ayrı kalmayacak. Kulübe hizmet etmeye devam edeceklerini düşünüyorum. İnşallah onlar gibi başarılı ve karakterli yabancılar ülkemize gelir." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.