LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, Clippers'a "fazla para ödediğini" itiraf etti.



Clippers'ın sahibi ve yöneticisi Ballmer'ın 100,5 milyar dolarlık servetinin yaklaşık 2 milyar dolarını 2014 yılında Clippers'ı Donald Sterling'den devralmak için harcamıştı.



Ancak "Podcast P" programında Paul George ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Ballmer, bu harcamada aslında gereğinde fazla ödeme yaptığını kabul etti:



"Gereken parayı ödemeye hazırdım, fakat sonra iş teklif sürecine girmişti. Benim kafamda sadece 'Bu takımı alacağım' düşüncesi vardı. İnsanlar çok fazla para ödediğimi düşündüler, ama takımı alabilmiştim. Muhtemelen gerekenden %10 daha fazlasını ödemiştim."



Bugün değeri yaklaşık 3,9 milyar dolar olan Clippers, Ballmer'ın 2014'te ödediğinin neredeyse iki katı değerinde.



