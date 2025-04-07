Balıkesirspor, lideri yakaladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerin Balıkesirspor, Nevşehir Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Balıkesirspor, lideri yakaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2025 16:58
Son güncelleme 07 Nisan 2025 17:10
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Balıkesirspor, bitime 3 maç kala lider Muğlaspor'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Hafta sonu Nevşehir Belediyespor'u 5-0 yenen kırmızı-beyazlılar, Muğlaspor'un Uşakspor deplasmanında golsüz berabere kalmasıyla umutlarını artırdı. Bu hafta ligden çekilen Adıyaman FK maçında hükmen galibiyet alacak Bal-Kes, rakibi Muğlaspor'un evinde Kelkit Hürriyetspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Balıkesirspor, Adıyaman FK maçının ardından İnegöl Kafkas (D) ve Türk Metal 1928 takımlarıyla karşılaşacak. Muğlaspor ise Kelkit Hürriyetspor maçından sonra Silivrispor (D) ve Mazidağı Fosfat'la oynayacak. Balıkesirspor, Muğlaspor'a karşı 2 maçını da kaybettiği için ikili averajda geride bulunuyor.

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery