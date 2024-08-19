Balıkesirspor kampta mağlup

TFF 3'üncü Lig'de sezona iddialı hazırlanan Balıkesirspor, Kocaeli Kartepe kampındaki özel maçta Muş 1984 Muşspor'a 1-0 mağlup oldu.



Mücadelede sahaya iki farklı 11 süren Balıkesirspor Teknik Direktörü Levent Eriş, denenen oyuncular da dahil toplam 23 futbolcuya şans verdi.



Karşılaşmayı yönetim kurulu üyelerinden Bülent Avcuoğlu da takip etti.

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