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Balıkesirspor'dan 5 imza!

3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transferde 5 oyuncuyla el sıkışarak imza şov yaptı.

calendar 18 Temmuz 2025 15:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'dan 5 imza!
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3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transferde 5 oyuncuyla el sıkışarak imza şov yaptı. Kırmızı-beyazlılar iç transferde geçen sezon 5 gol, 8 asistlik performans sergileyen sağ kanat Celal Emir Dede ile sözleşme yenilerken, Ergene Velimeşespor'dan 21 yaşındaki stoper Ahmet Buğra Güven ile 2 yıllık, Altay'dan 23 yaşındaki stoper Kuban Altunbudak, Bursa Nilüfer FK'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Velioğlu ve Bursaspor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bora Yılmaz ile 1'er yıllık sözleşmeler imzaladı.

 
 

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